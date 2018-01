‘Estadão’ vai lançar nova versão do portal

SÃO PAULO - O portal do Estadão vai ganhar uma nova versão nesta semana: a partir de sábado, 9 de julho, quem acessar a página do Estado na web por meio de seu computador e tablet encontrará um visual mais limpo, com destaque para as principais notícias do momento e conteúdo exclusivo. Com design responsivo – que faz o conteúdo do site se adaptar ao tamanho da tela do usuário –, a nova versão do portal do Estadão se aproximará do que os usuários já estão acostumados a ver em seus smartphones.

“Curadoria é a palavra para definir o novo portal. Queremos mostrar o que o leitor precisa saber no momento em que acessa nossa página”, diz o editor executivo de conteúdos digitais do Estado, Luis Fernando Bovo. Dessa forma, o site terá o “Saiba agora”, que destacará uma lista com os principais acontecimentos daquele momento. “Teremos atualizações constantes para o leitor ficar sempre informado”, diz Bovo.

Há também uma mudança importante na organização do site. Na primeira parte, do lado esquerdo, estarão as manchetes do momento, com maior destaque para fotos e recursos multimídia. Do lado direito, o internauta poderá acompanhar conteúdos interessantes, além da capa da edição do jornal impresso do dia.

“Tudo agora está muito sinalizado, com direito a links para vídeos, galerias e áudios, contando também com o conteúdo das Rádios Estadão e Eldorado”, diz Bovo.

As notícias e reportagens, por sua vez, também vão ganhar novidades em sua organização, obedecendo às diretrizes do projeto gráfico da nova versão do portal.

Editorias. As editorias do Estadão também voltam a ganhar espaço cativo na página principal do portal: a partir do próximo dia 9, haverá caixas dedicadas para as reportagens e análises de cada área, identificadas pelas cores características das seções. “Assim, teremos mais espaço para destacar matérias especiais”, explica Bovo.

A área cultural também ganha um reforço importante: com a nova versão do portal, as tiras em quadrinhos que são publicadas todos os dias no jornal impresso também ganham as telas dos computadores e tablets – esse conteúdo já está disponível na versão móvel do site desde o ano passado.

Outra novidade é a presença de um espaço dedicado à agenda cultural, que deve aparecer com mais frequência entre os destaques nos dias próximos ao final de semana.

“É uma peça especial e que tem tudo para agradar aos leitores por servir de referência para o entretenimento e lazer”, afirma Bovo.

Renovação. O novo site do Estadão vai substituir a última versão, lançada em maio de 2014. De lá para cá, muitas novidades deixaram o jornal cada vez mais conectado: em maio de 2015, o Estado lançou um novo site para aparelhos móveis. Nos últimos meses, editorias como Viagem, Link e Paladar também tiveram seu visual e estrutura renovados na internet.

Em abril, o portal também ganhou o E+, um site dedicado à cobertura de cultura pop e entretenimento.

As novidades também abrangem a presença do jornal nos smartphones e tablets, com o lançamento do aplicativo “Estadão - Edição Digital”, que permite a compra e leitura da edição impressa digitalizada em dispositivos com sistema operacional Android e iOS.

No início de junho, o Estadão Noite, publicação exclusiva do Estado para smartphones e tablets, ganhou uma versão totalmente remodelada que traz, de segunda a sexta-feira sempre às 20 horas, um resumo das notícias do dia e análises de colunistas do jornal.

A participação do leitor também é importante nos tempos digitais: em novembro do ano passado, o Estadão lançou o aplicativo “Você no Estadão”, que permite aos usuários de smartphones e tablets enviar fotos e vídeos para a redação do jornal. A equipe da redação, por sua vez, seleciona os melhores conteúdos, que são publicados em um site dedicado ao material colaborativo.