Estado americano do Tennessee também registra ferrugem da soja São Paulo, 1 - Mais um estado norte-americano confirmou a existência do fungo da ferrugem asiática em suas lavouras de soja. Desta vez é o Tennessee. Entre ontem e hoje três estados descobriram a doença em suas plantações: Missouri e Carolina do Sul são os outros dois. Na lista há mais seis com ocorrências de ferrugem confirmadas: Louisiana, Mississippi, Flórida, Alabama, Arkansas e Georgia. O Tennessee produz cerca de 47 milhões de bushels de soja por safra, algo em torno de 1,4 milhão de toneladas do grão. As informações são da Dow Jones.