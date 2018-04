Estoques de aço caem em junho e se aproximam da média histórica

O volume estocado ao final do semestre também representa uma queda de 10,7 por cento em relação ao pico no ano de 950,5 mil toneladas alcançado em março.

"Apesar de ainda permanecer acima nos níveis históricos (2,6 meses), o giro de estoques atual (3,1 meses) continua em queda", afirmou o Inda em levantamento encaminhado à Reuters nesta quinta-feira.

De acordo com o instituto, o nível de estoques da cadeia deve voltar ao patamar histórico de 2,5 a 2,6 meses de vendas em julho e não deverá subir nos meses seguintes, mesmo com a retomada de produção pelas siderúrgicas nacionais.

Aços planos são usados em muitos segmentos industriais e de consumo, desde maquinário para empresas a automóveis e eletrodomésticos.

As siderúrgicas sofreram queda drástica na demanda entre o final do ano passado e início de 2009 por conta da crise financeira internacional, o que provocou postergação de investimentos pelas empresas instaladas no país.

O setor, contudo, começou a identificar este mês sinais mais sólidos de retomada. As produtoras de aço citam o fim de processo de desestocagem pelos clientes e começam a retomar produção.

A Gerdau decidiu manter em funcionamento alto-forno 2 da unidade Açominas, de 1,5 milhão de toneladas de capacidade, cuja parada de manutenção estava programada para o dia 20 deste mês.

Na semana passada, a Usiminas afirmou que vai retomar até o final de agosto a produção em dois de três alto-fornos que estão parados há vários meses.

Apesar da queda recente nos estoques, o movimento do setor no acumulado de janeiro a junho ainda está abaixo dos níveis de 2008.

Segundo o Inda, as vendas dos distribuidores no primeiro semestre caíram 22,9 por cento em relação ao mesmo período de 2008, para a 1,535 milhão de toneladas.

Ao mesmo tempo, as compras do setor distribuidor de aços planos caíram 35,5 por cento na mesma base de comparação, somando 1,269 milhão de toneladas.

As expectativas positivas do Inda para julho e os meses seguintes decorre do equilíbrio de preços de produtos no mercado interno e externo, o que reduz o interesse de distribuidores em produtos importados.

O governo decidiu retomar tarifas de importação de aço no começo de junho, após sensível aumento de compras de aço importado nos primeiros meses do ano, em meio a um intenso processo de desova de estoques entre siderúrgicas no exterior.

Um quadro definitivo de retomada do setor poderá ser definido até o final de agosto, uma vez que o terceiro trimestre é tradicionalmente o mais aquecido para o setor, segundo o Inda.