Etanol: Califórnia elevará mistura à gasolina Fresno, 18 - A gasolina vendida na Califórnia irá incluir até 10% de etanol, o que, segundo a indústria de combustíveis renováveis, irá estimular o mercado de etanol. Todas as refinarias da Califórnia terão de misturar 10% de etanol à gasolina para atender aos novos padrões de combustíveis estabelecidos pelo governador do Estado, Arnold Schwarzenegger, a partir de 31 de dezembro de 2009. Grupos da indústria afirmaram que a regra irá quase dobrar a demanda pelo biocombustível na Califórnia, que no ano passado utilizou cerca de 1 bilhão de galões de etanol, ou quase um quinto do consumido nos Estados Unidos. "Esta é mais uma injeção de Geritol nos braços da indústria norte-americana de etanol, que se expande cada vez mais", declarou Bruce Scherr, presidente-executivo da Informa Economics Inc., empresa de consultoria especializada em combustíveis renováveis. De acordo com Schwarzenegger, misturar mais etanol à gasolina irá melhorar a qualidade do ar na Califórnia e reduzir a dependência do petróleo estrangeiro. "Esta é uma boa notícia, mas precisamos continuar investindo na nova geração de biocombustíveis avançados", afirmou Luke Tonachel, analista de veículos e combustíveis do Conselho de Defesa de Recursos Naturais. As informações são da Dow Jones.