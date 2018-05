Ethiopian Airlines chega ao País e mira oportunidades De olho nas oportunidades de crescimento do tráfego aéreo de passageiros entre os mercados emergentes, a Ethiopian Airlines iniciou esta semana a operação no Brasil, trazendo o primeiro voo com um Boeing 787 Dreamliner ao País. O voo inaugural saiu de Adis Abeba, na Etiópia, e aterrissou na noite desta segunda-feira, 1, no Rio e em São Paulo. A partir de agora, a companhia vai operar no País com três viagens semanais, partindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, às terças, quintas-feiras e domingos, e saindo da capital etíope às segundas, quartas e sábados.