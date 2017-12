EUA anunciam amanhã retorno à Organização Internacional do Café São Paulo, 14 - O secretário assistente de Estado para Assuntos Econômicos e de Negócios dos Estados Unidos, E. Anthony Wayne, vai anunciar amanhã (15), em Washington, a intenção dos Estados Unidos de reingressar na Organização Internacional do Café (OIC), depois de 11 anos. Embaixadores de países membros da OIC estarão presentes à solenidade. A decisão dos Estados Unidos, maior mercado consumidor de café do mundo, já havia sido manifestada durante reunião da OIC em Londres, no começo deste ano. A iniciativa coincide com os preparativos para a nova reunião da entidade, programada para 20 a 24 deste mês, também em Londres.