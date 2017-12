EUA anunciam volta à Organização Internacional de Café Londres - Os Estados Unidos vão anunciar hoje que planejam se reintegrar à Organização Internacional do Café (OIC) após abandonarem o organismo há dez anos em protesto contra os esforços dos países produtores para elevarem os preços da commodity, informou hoje o jornal Financial Times. Segundo o diário britânico, a decisão será bem recebida pelos países produtores como a Colômbia e o Brasil, mas as autoridades norte-americanas afirmam que a decisão não deverá ter nenhum impacto sobre os preços do café, que ficaram praticamente inalterados ontem apesar da expectativa com a decisão de Washington. Representantes dos Estados Unidos afirmam que pretendem sinalizar que o governo do presidente George W. Bush continua comprometido com a América Latina, onde o café é um item de exportação importante e serve como uma alternativa importante às plantações de drogas na região. A OIC, que está sediada em Londres, representa países responsáveis por cerca de 97% da produção mundial e mais de 50% do consumo global. A maioria dos países europeus e o Japão são membros do organismo, mas os Estados Unidos saíram em 1993.