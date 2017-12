EUA: Bush diz que perseguirá ações pró-agricultura no 2º mandato São Paulo, 2 - O presidente George W. Bush disse hoje que "perseguirá políticas pró-agricultura" em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. A afirmação foi feita durante cerimônia que confirmou o governador do Nebraska, Mike Johanns, como secretário do Departamento de Agricultura do país (USDA). Bush afirmou que sua administração vai exigir que outros países sigam as regras do comércio internacional no intuito de abrir novos mercados para os grãos, carne bovina, algodão e milho. Ele lembrou que, durante o primeiro mandato, tais políticas ajudaram as exportações agrícolas dos EUA a atingirem níveis recordes. As informações são da Dow Jones.