EUA exigem venda da CNN para aprovar acordo entre AT&T e a Time Warner

Os reguladores antitruste dos Estados Unidos querem que a AT&T venda a controladora da CNN ou a unidade de TV por satélite DirecTV antes que permitam que a operadora de telecomunicações compre a companhia de mídia Time Warner.

+ HBO é multada por exibir conteúdo 'adulto' em horário impróprio

O movimento inesperado do Departamento de Justiça dos EUA lançou novas dúvidas sobre o acordo de 85,4 bilhões de dólares que foi anunciado em outubro de 2016. As ações da Time Warner encerraram em queda de 6,5%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma fonte do Departamento de Justiça disse à Reuters que a AT&T ofereceu vender apenas a CNN, em vez de toda a Turner Broadcasting, mas a divisão antitruste do Departamento de Justiça, que está revisando o acordo, rejeitou a proposta.

Em comunicado, o presidente-executivo da AT&T Randall Stephenson negou as alegações. “Durante o processo, eu nunca ofereci uma venda da CNN e não tenho intenção de fazê-lo”.

A AT&T está preparada para lutar contra desinvestimentos exigidos para vencer a aprovação regulatória do acordo, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto./ REUTERS