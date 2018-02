EUA plantaram mais soja e milho transgênicos em 2007 Washington, 29 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou hoje que 91% da área de soja da safra 2007/08 foi cultivada com variedades transgênicas, ante 89% em 2006 e 87% em 2005. No caso do milho, 73% da safra será geneticamente modificada, ante 61% no ano passado e 52% em 2005. No algodão, a parcela de transgênicos chegou a 87%, ante 83% em 2005 e 79% em 2005. As informações são da Dow Jones.