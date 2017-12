EUA: preços agrícolas caíram 5% em setembro em relação a agosto São Paulo, 29 - O índice de preços recebidos pelos produtores agrícolas dos Estados Unidos caiu 5% em setembro na comparação com agosto, mas cresceu 2,7% ante setembro de 2003, informou hoje o Departamento de Agricultura do país (USDA). O índice considera as atividades agrícola e pecuária. O índice de preços da agricultura recuou 5,9% ante agosto e o índice de preços da pecuária caiu 4,1%. As informações são da Dow Jones.