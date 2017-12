EUA reduz sua previsão de safra 2004/05 para soja e sobe para o milho São Paulo, 10 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta manhã o seu relatório mensal de oferta e demanda mundiais. O governo americano reduziu sua estimativa para a produção da safra soja 2004/2005 de 2,877 bilhões de bushels (78,3 milhões de toneladas) para 2,836 bilhões de bushels (77,2 milhões de toneladas) previstos em agosto. A estimativa para as exportações também caiu para 1 bilhão de bushels (27,2 milhões de toneladas), ante 1,030 bilhão de bushels (28 milhões de toneladas. Com isso, a projeção de estoques finais se mantiveram em 190 milhões de bushels (5,2 milhões de toneladas). No caso do milho, o USDA aumentou a estimativa para a produção no país durante a safra 2004/05 de 10,923 bilhões de bushels (277,45 milhões de toneladas) para 10,961 bilhões de bushels (278,42 milhões de t). Em virtude desse aumento, a projeção dos estoques finais também aumentou de 1,132 bilhão de bushels (28,753 milhões de toneladas) no relatório de agosto para 1,209 bilhão de bushels (30,71 milhões de t).