Eurogrupo aprova liberação de € 3 bi para a Grécia, segundo fontes

A Grécia deve receber nos próximos meses um total de 3 bilhões de euros em ajuda dos seus parceiros da zona do euro, em duas parcelas, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo) aprovou a liberação de 2,5 bilhões de euros agora em julho e mais 500 milhões de euros em outubro, condicionados ao cumprimento de um programa detalhado de reformas.

O país também deve receber mais 2 bilhões de euros em lucros que os bancos centrais da zona do euro obtiveram com os títulos gregos nas suas carteiras. Esse dinheiro também deve ser dividido em duas parcelas, sendo 1,5 bilhão de euros agora em julho e mais 500 milhões de euros em outubro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), que também participar do pacote de resgate para a Grécia, deve decidir sobre a liberação da próxima parcela de ajuda ao país ainda este mês. Fonte: Dow Jones Newswires e Market News International.