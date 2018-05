Ex-executivos do Pine criam butique de investimentos De olho num segmento que tem sido deixado de lado pelos bancos de investimento, o de assessoria financeira para médias e pequenas empresas, o ex-secretário adjunto do Tesouro José Antonio Gragnani e o veterano do mercado de capitais Emílio Otranto se uniram a outros três executivos do Pine, última instituição na qual atuaram, para criar a Brazilwood Partners.