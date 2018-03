Experian promove Valim a presidente internacional do grupo

Ex-presidente da operadora de TV por assinatura Net Serviços, Valim está na companhia de janeiro de 2008, poucos meses depois da aquisição da empresa de informações de crédito Serasa pela irlandesa Experian.

No recém-criado cargo, que vai acumular operações responsáveis por cerca de metade do faturamento global da Experian, Valim terá como missão de intensificar o crescimento da companhia em alguns dos mercados com maior potencial de expansão global.

"Temos a expectativa de crescimento maior a partir de 2010", disse Valim, que ficará sediado em Londres a partir de 1o de janeiro, em entrevista à Reuters.

A Experian tem cerca de 15 mil funcionários em 40 países. Na América Latina, onde opera sob o nome Serasa Experian, a companhia é líder em serviços de informações creditícias para empresas.

No lugar de Valim, assume como novo chefe para América Latina Ricardo Loureiro, que desde agosto atua como chefe de operações para América Latina e presidente da unidade de negócios do grupo para pessoa física.

(Por Aluísio Alves)