Exportação de café por países latinos aumentou 0,4% em novembro São Paulo, 15 - As exportações de café da Colômbia, México, Peru e América Central aumentaram 0,4% em novembro para 1.634.498 sacas de 60 quilos, segundo a Associação de Café da Guatemala (Anacafe), que compila os dados de todos esses países. Em novembro do ano passado as vendas foram de 1.628.501 sacas. Os centro-americanos são República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Nos dois primeiros meses da safra 2004/05 as vendas aumentaram 2,5% para 3.340.460 sacas, ante 3.259.884 do período outubro/novembro de 2003. Esses países produzem quase que exclusivamente café arábica lavado. As informações são da Dow Jones.