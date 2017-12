Exportação de carne bovina até setembro é 45% maior que em 2003 São Paulo, 8 - As exportações brasileiras de carne bovina somam 832,34 mil toneladas no período de janeiro a setembro de 2004, um volume 45% superior ao mesmo período do ano passado e 4% maior que o total registrado em 2003. Os dados são do Ministério da Agricultura. A receita acumulada no período é de US$ 1,79 bilhão, 79% superior ao mesmo período de 2003 e 18,5% maior que a receita registrada em todo o ano de 2003, que foi de US$ 1,51 bilhão. Apenas em setembro, a exportação de carne bovina brasileira ficou em 114,6 mil toneladas, ligeiramente inferior às 115,4 mil t de agosto mas quase 70% superior ao registrado em igual período de 2003. A receita em setembro ficou em US$ 241,7 milhões, pouco menor que as US$ 242,8 milhões de agosto, mas 70% maior que os US$ 141,5 milhões de setembro de 2003. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antonio Camardelli, o fato de as exportações de setembro terem ficado no mesmo patamar de agosto se deve ao embargo da Rússia à carne brasileira por causa do foco de aftosa na Amazônia, à ocorrência do Ramadã nos países muçulmanos e a problemas de logística portuária.