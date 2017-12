Exportação de carne bovina já passa de 1 mi de toneladas em 2004 São Paulo, 6 - As exportações brasileiras de carne bovina já acumulam um resultado recorde no período de janeiro a novembro de 2004. Em volume, as vendas bateram 1,054 milhão de toneladas, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. O volume é superior em 44,7% ao registrado em igual período de 2003 e também é maior que o total registrado no ano de 2003, que foi de 802.215 t. A receita obtida no período foi de US$ 2,251 bilhões, superior em quase US$ 1 bilhão ao US$ 1,360 bilhão verificado entre janeiro e novembro de 2003. O acumulado entre janeiro e novembro também é superior ao total faturado em 2003, de US$ 1,515 bilhão. Em novembro, as exportações ficaram em 112.955 toneladas, o terceiro maior volume do ano e a receita bateu em US$ 229,020 mil, também o terceiro maior resultado obtido. O bom desempenho foi registrado mesmo com o embargo russo. Desde setembro, contudo, o preço da tonelada da carne bovina tem recuado. Em novembro, ela ficou em US$ 2.027 por tonelada, o menor preço registrado desde setembro de 2003. (segue)