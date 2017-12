Exportação de carne suína brasileira cresce 34% em receita São Paulo, 21 - Apesar do embargo russo ter colocado obstáculos a expansão das exportações brasileiras de carne suína, a receita obtida com as exportações do setor cresceu 34% no período de janeiro a novembro de 2004 em relação a igual período de 2003. O resultado financeiro ficou em US$ 688 milhões ante US$ 512,47 milhões em 2003, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). O crescimento na receita deveu-se basicamente a elevação do preço médio da carne suína em 35,70% no período, de US$ 1.338 por tonelada em novembro de 2003 para US$ 1.833 em novembro de 2004. Isto porque, em volume, as vendas ficaram praticamente estáveis no período, com ligeiro declínio. De janeiro a novembro, o volume exportado ficou 459,154 mil toneladas ante 464,103 mil toneladas em igual período no ano anterior. Para o fechamento do ano, as estimativas são de volume de 500 mil toneladas, um pouco acima do resultado de 490 mil toneladas de 2003. Mas com uma receita cambial de US$ 737 milhões, superior em 35% aos US$ 546,5 milhões do ano anterior. Segundo o presidente da entidade, Pedro de Camargo Neto, o maior crescimento foi registrado nas vendas para a Ucrânia, que somaram 30.816 toneladas ante apenas 96 toneladas no ano anterior. Os principais destinos foram a Rússia, com 263,5 mil toneladas, seguida de longe por Hong Kong, com 50 mil t e em terceiro a Ucrânia, com 30,8 mil t. Rússia e Hong Kong reduziram suas compras em relação ao mesmo período de 2003, quando adquiriram, respectivamente, 301,4 mil t e 53 mil t de carne suína brasileira. Camargo ressalta a ampliação dos embarques para a África do Sul, que cresceram 71% na comparação com o mesmo período em 2003 e somaram 11.408 toneladas. No caso da Rússia, Camargo explica que a redução de 12,5% foi uma conseqüência da implantação do sistema de cotas e dos dois embargos - injustificados - por parte do governo russo. Segundo ele, estes eventos serviram para reforçar a necessidade da diversificação dos mercados. Em novembro de 2004, 25 novos países compraram carne brasileira em relação ao mesmo período de 2003, ampliando para 84 mercados importadores do produto nacional.