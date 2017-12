Exportação de frango do RS cresce 17% em volume e 43% em receita Porto Alegre, 28 - As exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul aumentaram 17,73% em volume, para 383 mil toneladas, e 43,50% em receita, para US$ 409 milhões entre janeiro e agosto deste ano, ante o mesmo período de 2003. O preço médio da tonelada, que estava em US$ 877,00 no ano passado, atingiu US$ 1,069 mil em 2004, informou a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), que divulgou hoje o levantamento. O Rio Grande do Sul participou com 24% do volume total exportado pelo Brasil até agosto. No mercado interno, a indústria gaúcha segue com dificuldades para colocar seu produto fora do Rio Grande do Sul. As vendas de carne de frango para outros Estados caíram 14,66% de janeiro a agosto de 2004. Já no mercado gaúcho, a comercialização diminuiu 9,58%. O abate de frangos de corte teve redução de 2,49% e o alojamento de pintos de corte aumentou 2,23% no mesmo período.