Exportação mundial de café cresceu 4,76% em maio, aponta OIC São Paulo, 29 - A exportação mundial de café cresceu 4,76% em maio, em relação ao mesmo mês de 2006, conforme dados divulgados hoje pela Organização Internacional do Café (OIC). Foram embarcadas 8,90 milhões de sacas em maio, na comparação com 8,50 milhões de sacas no mesmo mês de 2006. Conforme a OIC, a exportação nos primeiros oito meses do ano-agrícola 2006/07 (outubro de 2006 a maio de 2007) teve crescimento de 16,5%, na comparação com o mesmo período do ano-agrícola anterior. A exportação totalizou 65,87 milhões de sacas, ante 56,54 milhões de sacas. O embarque de café arábica no período cresceu 10%, de 37,92 milhões de sacas para 41,97 milhões de sacas, enquanto a exportação de robusta avançou 28%, de 18,62 milhões de sacas para 23,90 milhões de sacas.