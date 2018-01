Exportação: portaria sobre drawback é publicada no Diário Oficial Brasília, 26 - A Secretaria de Comércio Exterior publicou hoje, no Diário Oficial da União, a portaria de modernização e simplificação do sistema Drawback, regime que prevê a suspensão ou isenção do imposto para matéria-prima importada, desde que seja direcionada para a fabricação de produto que será exportado. O ponto principal da portaria, anunciada ontem em Belo Horizonte (MG) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan,é a consolidação e simplificação de 11 atos normativos em uma única portaria. (Rosana de Cassia)