Exportação registrou 19,9 milhões de toneladas de soja até 15/09 São Paulo, 30 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou hoje os registros de exportação concedidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) até o dia 15 de setembro, o oitavo mês do ano-safra 2004/05 adotado pela indústria (fevereiro de 2004 a janeiro de 2005). Foram registradas até a data exportações de 19,920 milhões de toneladas de soja em grão, volume 0,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os registros no ano comercial correspondem a 102,2% de toda a exportação do grão projetada pela Abiove para o período, de 19,5 milhões de toneladas. Os registros de farelo ficaram em 12,092 milhões de toneladas até 15 de setembro, 3,13% acima do volume registrado na mesma data do ano passado, e equivalente a 84% do total projetado para o ano, de 14,4 milhões de toneladas. Os registros de óleo somaram 2,435 milhões de toneladas em 15 de setembro, volume 26,36% superior ao registrado na mesma data do ano passado, e correspondente a 93,7% do total de embarques previsto para o ano, de 2,6 milhões de toneladas.