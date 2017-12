Exportações agrícolas da China devem atingir US$ 22,5 bi em 2004 São Paulo, 30 - As exportações de produtos agrícolas da China aumentaram 10% nos 11 primeiros meses deste ano para US$ 20,4 bilhões e devem chegar ao final de 2004 a US$ 22,5 bilhões, segundo estimativa do Ministério de Comércio do país. Em uma nota postada em seu website o Ministério diz que o aumento nas exportações foi provocado pelas medidas de incentivo adotadas pelo governo neste ano. Mas as exportações agrícolas ainda são uma pequena parte de todo o comércio do país. De janeiro a novembro, a China vendeu US$ 500 bilhões em produtos e serviços, aumento de 30% no ano. As informações são da Dow Jones.