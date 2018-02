Exportações brasileiras de arroz tiveram alta de 263% em maio Porto Alegre, 15 - As exportações brasileiras de arroz tiveram um salto de 263% em maio, ante o mesmo mês de 2006, para 46 mil toneladas, informou hoje o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). No acumulado do ano, no entanto, houve pequena queda, de 1,6%, para 118 mil toneladas. A Suíça, com cerca de 23 mil toneladas, foi o país que mais importou o arroz brasileiro. Em seguida aparece Gâmbia, com 19,9 mil toneladas no mês. As importações também subiram (6%), para 310 mil toneladas de janeiro a maio. Para o diretor comercial do Irga, Rubens Silveira, a queda do dólar facilita as importações. A entrada do produto tem acontecido principalmente por Estados do Sudeste, onde o ICMS é reduzido para o arroz do exterior. Silveira recomendou o aumento da Tarifa Externa Comum (TEC) para dificultar a entrada do grão de fora do Mercosul.