Exportações brasileiras voltam a crescer mais em volume, diz Meziat Brasília, 2 - O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Armando Meziat, disse hoje, em entrevista coletiva, que está havendo uma mudança de tendência no crescimento das exportações brasileiras. Segundo ele, no acumulado de janeiro a maio deste ano, o volume exportado superou, após meses, o valor das exportações. Os dados do ministério, sempre divulgados com um mês de defasagem, mostram que as exportações cresceram 10,9% em volume, enquanto que o aumento dos preços dos produtos foi de 9,4% em relação a igual período do ano passado. "Em 2003, 2004 e 2005, o que puxou o aumento das exportações foi a quantidade. Em 2006, tivemos um ponto fora da curva, e as exportações foram sustentadas pelo aumento dos preços. Em 2007, essa tendência do ano passado se amenizou", avaliou o secretário. Para ele, a recuperação do volume exportado significa que os exportadores brasileiros estão conquistando novos mercados. Isso, na avaliação do secretário, garante "uma blindagem" das empresas em caso de haver uma reversão nos preços internacionais. Em 2006, as exportações subiram 3,2% em quantidade e 12,5% em preço.