Exportações de café da Colômbia caíram 14% em maio Bogotá, 15 - As exportações de café da Colômbia caíram 14%, a 752 mil sacas, em maio, em relação a igual período de 2006. No mês passado, a produção registrou queda de 8,6%, a 994 mil sacas, na mesma comparação. Os dados foram divulgados hoje pela Federação Nacional dos Produtores de Café da Colômbia (Fedecafe). Por outro lado, no acumulado da safra 2006/07, iniciada em junho do ano passado, a produção acumula aumento de 9,1%, a 12,01 milhões de sacas. Nos últimos 12 meses, as exportações somam 11,07 milhões de sacas, 9,3% a mais que nos 12 meses anteriores. As exportações incluem café verde, solúvel e torrado, entre outros tipos. As informações são da Dow Jones.