Exportações de café da Nicarágua caíram 8,7% em maio São Paulo, 15 - As exportações de café da Nicarágua registraram queda de 8,7% em maio, a 126 mil sacas, na comparação com igual período do ano passado. No acumulado da safra 2006/07, os embarques do país somam 738,03 mil sacas, volume 17% inferior ao observado no mesmo período do ciclo 2005/06. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro de Exportações da Nicarágua (Cetrex). As informações são da Dow Jones.