Exportações de café da Nicarágua sobem 25% em novembro São Paulo, 15 - As exportações de café da Nicarágua em novembro, segundo mês do ano safra 2004/05, subiram 25% para 51.863 sacas de 60 kg, informou ontem o Centro de Exportação da Nicarágua (Cetrex). Em novembro de 2003, as exportações totalizaram 41.438 sacas. No acumulado do ano safra (primeiros dois meses de 2004/05) o aumento foi de 18% para 105.530 sacas, ante as 89.239 sacas no mesmo período de 2003/04, informou a Cetrex. Segundo traders e fontes da indústria, as exportações consistiram basicamente de grãos de safras passadas. A colheita desta safra toma fôlego na metade de dezembro. Em 2003/04, a Nicarágua exportou 1.241.693 sacas, aumento de 30% sobre as 952.326 sacas da safra 2002/03. As informações são da Dow Jones.