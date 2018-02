Exportações de café de Uganda cresceram quase 50% em maio Kampala, 15 - As exportações de café da Uganda em maio de 2006/07 (outubro-setembro) aumentaram 49,6% sobre o mesmo período do ano passado, informou hoje a "Uganda Coffee Development Authority", ou UCDA, em um relatório. O avanço foi impulsionado pela melhora dos preços no mercado físico e uma produção maior nesta temporada. As vendas externas aumentaram para 184.560 sacas de 60 quilos, em comparação com 123.321 sacas em maio de 2006. As informações são da Dow Jones.