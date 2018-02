Exportações de milho cresceram 20% em volume em junho São Paulo, 2 - Os embarques de milho para o exterior cresceram 20% em volume no mês de junho, na comparação com maio. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foram exportadas no mês passado 803 mil toneladas de milho, ante 669,3 mil toneladas em maio e 346,2 mil toneladas em junho de 2006. Além do aumento de volume em relação a junho do ano passado, a receita cresceu 230,4%, para US$ 131,2 milhões. O preço médio da tonelada do milho embarcado em junho foi de US$ 163,4, contra US$ 163,3/t em maio e US$ 114,7/t em junho de 2006. No acumulado do ano, as vendas externas de milho somam 3,185 milhões de toneladas, contra 1,196 milhão de toneladas no primeiro semestre do ano passado.