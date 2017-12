Exportações de milho já somam 4,26 milhões de toneladas Brasília, 20 - As exportações de milho somam 4,264 milhões de toneladas no acumulado do ano até o último dia 6, contra 3,566 milhões de toneladas em igual período de 2003. Só no mês de agosto, os embarques de milho somaram 400 mil toneladas. Os dados foram divulgados hoje pelo coordenador do Departamento de Abastecimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese. O técnico estimou que as exportações devem somar 5 milhões de toneladas no ano, acima da previsão atual da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que prevê embarques de 4,5 milhões de toneladas. Ele acrescentou que preço, qualidade e capacidade de fornecimento têm estimulado as vendas para Coréia do Sul, Japão, Irã, Marrocos e Leste Europeu. Para ele, a redução na área plantada do milho não será superior a 5% em 2005.