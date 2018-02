Exportações do agronegócio em SP subiram 29,8% entre janeiro e maio São Paulo, 21 - As exportações do agronegócio paulista cresceram 29,8%, para US$ 6,10 bilhões, nos primeiros cinco meses de 2007, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo de pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Já as importações subiram menos (28,3%), para US$ 2,04 bilhões, resultando no saldo comercial do setor no Estado de US$ 4,06 bilhões (aumento de 30,5%). Como a balança comercial dos demais setores da economia paulista teve déficit de US$ 2,31 bilhões (importações de US$ 15,90 bilhões e exportações de US$ 13,59 bilhões), o agronegócio mais uma vez garantiu o superávit do comércio exterior paulista no período de janeiro e maio. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram 26,3% (menos do que as de São Paulo), para US$ 22,88 bilhões, enquanto as importações do setor aumentaram bem mais (47,8%), para US$ 5,94 bilhões. Assim, o saldo comercial do setor atingiu US$ 16,94 bilhões, com acréscimo de 20,1% em relação a janeiro-maio de 2006 (também inferior ao desempenho paulista).