Fabricante indiana de smartphones Micromax planeja IPO

A empresa, que entrou no mercado de celulares da Índia em 2008, com telefones baratos de tela grande, vai vender uma participação minoritária, disse o jornal, citando executivos de bancos e outro da empresa.

A Micromax escolheu o Morgan Stanley e o Goldman Sachs para coordenar a oferta, segundo o relatório, acrescentando que espera ser avaliada em 14 vezes seu lucro operacional.

A Micromax não respondeu imediatamente ao pedido da Reuters para comentar o assunto.

Apoiada pelas empresas de private equity TA Associates e Sequoia Capital, a Micromax havia contratado bancos em 2010 para um IPO para levantar até 150 milhões de dólares, mas descartou o plano de um ano depois, citando as frágeis condições do mercado.

Seus principais rivais em mais rápido crescimento do mercado de smartphones do mundo incluem a Samsung Electronics, a Motorola e a chinesa Xiaomi.

No trimestre fechado em setembro, mercado de smartphones da Índia cresceu em 64 por cento. A líder Samsung tem uma fatia de mercado de 25 por cento, seguido pela Micromax com 20 por cento, de acordo com a agência de pesquisa Contraponto Research.

(Reportagem de Suvashree Choudhury)