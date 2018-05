Falha gerou alterações nas milhas, afirma Smiles

A Smiles enfatiza que as milhas debitadas acima dos valores mínimos estipulados nas tabelas de resgate serão devolvidas aos cerca de 4 mil participantes possivelmente afetados. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) começou a investigar a Smiles por ter aumentado o número de pontos necessários para a emissão de passagens aéreas sem ter comunicado os consumidores.

Segundo texto publicado pelo grupo Estado na última segunda-feira, 15, o promotor Guilherme Fernandes Neto, responsável pela apuração, disse que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que os consumidores devem receber informações "claras e precisas" das empresas, e que contratos entre as partes não podem ter seus termos alterados de forma unilateral. Sobre essa investigação do Ministério Público, no entanto, a Smiles informa no comunicado de hoje que, até o momento, não recebeu qualquer documento.