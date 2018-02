Falta de chuvas atrasa plantio de trigo na Argentina, diz Secretaria Buenos Aires, 15 - A falta de chuvas atrasou o plantio de trigo na Argentina durante esta semana, segundo relatório semanal da Secretaria de Agricultura. No entanto, o órgão não atualizou seus dados sobre o cultivo do cereal, que até o último dia 7 havia atingido 24% da área prevista para este ano. A Secretaria estima a área em 5,2 milhões de hectares na safra 2007/08, o que significa uma queda de 5,5% em relação ao ciclo anterior. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires projeta a área em 5,4 milhões de hectares, 3% a menos que no ano passado. Após as fortes altas recentes nas cotações internacionais do trigo, muitos analistas argentinos acreditam que a área plantada com o cereal pode repetir ou até superar a registrada no ano passado. As informações são da Dow Jones.