Fecomércio-SP: IPV sobe 0,86% na 3ª quadrissemana de agosto São Paulo, 24 - O Índice de Preços no Varejo (IPV) da terceira quadrissemana de agosto voltou aos níveis do fechamento de julho, com uma taxa de 0,86%. O dado foi divulgado há pouco à Agência Estado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio). Na segunda quadrissemana de agosto, a alta havia sido de 1,02% ante 0,90% do primeiro levantamento do mês. "Esta elevação veio dentro do esperado", afirmou o assessor econômico da Fecomércio, Altamiro Carvalho. De acordo com ele, a inflação mostrou elevações e baixas assimétricas, contribuindo para um resultado geral mais equilibrado. Carvalho manteve a projeção da Federação do fechamento do IPV no mês, de 0,80% a 1,00%. Segundo ele, ao final do ano, o índice deve chegar a 9% - 0,54 ponto porcentual abaixo do acumulado do indicador atualmente, quando analisado no período de 12 meses. "Isto dependerá do aquecimento da economia no mercado doméstico e do comportamento do preço do petróleo internacionalmente", afirmou. "Mas não devemos ter surpresas em relação aos preços", completou. No ano, o IPV acumula elevação de 6,93%. (Célia Froufe e Francisco Carlos de Assis, segue)