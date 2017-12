FedEx diz que ataque cibernético vai afetar seus resultados no ano fiscal 2018

A empresa de entregas FedEx disse que seus resultados no ano fiscal 2018 serão prejudicados em parte devido a uma interrupção das operações de seu braço TNT Express como resultado de um ataque cibernético ocorrido em junho.

Baseada na Holanda, a TNT Express ainda está sofrendo atrasos generalizados nos serviços depois do ataque, disse a FedEx em um documento regulatório, acrescentando não saber estimar quando os serviços da unidade serão completamente normalizados.

A FedEx acrescentou que nenhuma violação de dados ou perda de dados de terceiros é conhecida até o dia 17 de julho. A empresa disse que estava avaliando o impacto financeiro do ataque cibernético, mas provavelmente seria "importante".

As ações da FedEx caíram até 2,7% no início dos negócios desta segunda-feira, a US$ 213,07.

Em junho, um novo vírus cibernético se espalhou da Ucrânia para causar estragos em todo o mundo, paralisando milhares de computadores.

A FedEx disse que experimentou perda de receita devido a volumes reduzidos na TNT Express, custos maiores por planos de contingência e para remediar os sistemas afetados.

A empresa disse que não tinha um seguro para cobrir o impacto do ataque cibernético.