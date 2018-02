Feicorte começa hoje no Centro de Exposições Imigrantes São Paulo, 19 - A 13ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte 2007), o maior evento indoor da pecuária de corte na América Latina, será realizada de hoje até sábado no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. A expectativa dos organizadores é que haja um incremento na movimentação de negócios, fazendo com que o faturamento gerado pela feira seja ampliado em relação ao ano passado. Nesta edição, a Feicorte terá cerca de 4 mil animais, representados por mais de 20 raças zebuínas, taurinas e sintéticas, de 1 mil criadores de todo País. O Grupo Marfrig, um dos maiores processadores de carne bovina do País, anunciará oficialmente os detalhes do Programa Carne Angus Certificada, que objetiva aumentar a produção de carne premium para o mercado interno e externo, além de apresentar o seu Manual de Boas Práticas de Produção e outras ações programadas para intensificar o relacionamento com os pecuaristas.