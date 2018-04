Feijão: câmara setorial será instalada em Brasília Feijão: câmara setorial será instalada em Brasília A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão será instalada na próxima terça-feira (31), durante reunião na sala do Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA). Uma das metas do novo órgão consultivo do Mapa é abrir o mercado internacional para o produto, tornando-o uma commodity. Esta será a 30ª câmara criada desde 2003, quando o Mapa passou a instalar esses fóruns consultivos formados por representantes dos setores público e privado.