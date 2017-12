Fenasucro 2004: negócios devem crescer 25% e chegar a R$ 500 milhões Ribeirão Preto, 1 - A Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira deve movimentar R$ 500 milhões em negócios na edição deste ano, um crescimento de 25% em relação ao gerado na edição de 2003, de acordo com os organizadores. O evento, um dos principais do setor sucroalcooleiro no mundo, acontece de 14 a 17 de setembro, das 10 às 20 horas no Parque de Exposições de Sertãozinho (SP). A feira terá um recorde de 320 expositores, 40 a mais do que no ano passado, espalhados em cinco pavilhões com 30 mil metros quadrados e em uma área externa. São esperados 35 mil visitantes, quase todos com alguma ligação com o setor e ainda que 100% das usinas brasileiras estejam representadas, ante 98% na edição de 2003. "A região é a maior produtora do mundo, com maior tecnologia, maior eficiência e tem uma melhor infra-estrutura. Por isso, a Fenasucro é a maior feira do setor no mundo. É bom lembrar que 10% da cana-de-açúcar produzida no planeta está em um raio de 200 quilômetros de Sertãozinho", disse Fernando Barbosa, diretor da Multiplus, empresa promotora da feira. Fenasucro terá ainda uma série de eventos simultâneos ligados à tecnologia, política setorial e geração de negócios. Entre eles, o Brasil Cana Show, que levará técnicos estrangeiros para visitar as usinas São Martinho, de Pradópolis, e Cruz Alta, de Olímpia; a Rodada Internacional de Negócios organizada pelo Sebrae-SP, evento no qual as pequenas e médias empresas da região podem vender seus produtos a grandes usinas do Brasil e do exterior; e o tradicional Simpósio da Sociedade dos Técnicos Agrícolas do Brasil (Stab). De acordo com os organizadores, a Fenasucro deve gerar 5 mil empregos temporários em Sertãozinho e na vizinha Ribeirão Preto e injetar cerca de R$ 10 milhões na economia regional. De acordo com a Multiplus, o investimento realizado conjuntamente por todos os expositores só no evento supera os R$ 6 milhões. Deste total, aproximadamente 75%, ou mais de R$ 4,5 milhões, são gastos no local ou na região. Já os organizadores investiram R$ 2 milhões em infra-estrutura, divulgação, locação e impostos e os visitantes de devem gastar algo em torno de R$ 3,5 milhões, principalmente em transporte, alimentação, hospedagem e lazer. Mais informações no site www.fenasucro.com.br.