Ferrari dá mais um passo em abertura de capital

A montadora italiana de carros de luxo Ferrari apresentou, nesta quinta-feira, 23, aos reguladores norte-americanos um pedido de oferta pública inicial de ações ordinárias (IPO, na sigla em inglês). A companhia, que está se desmembrando da Fiat Chrysler, pretende listar suas ações na bolsa de Nova York, com a meta inicial de captar cerca de US$ 100 milhões.

Com a oferta, a Ferrari terá 10% de seus papéis negociados no mercado de capitais. A Fiat ficará com 80% de participação e Piero Ferrari, filho do fundador Enzo Ferrarri, será dono de uma fatia minoritária de 10%, segundo o documento entregue à Securities and Exchange Comission (SEC), a comissão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos.

Hoje, a Fiat Chrysler é dona de 90% da Ferrari. A separação das duas empresas, que marca o fim de 45 anos de fusão entre as duas marcas italianas, foi anunciada em outubro do ano passado. “À medida que avançamos para assegurar o plano de negócio para 2014-2018 e trabalhamos para maximizar o valor do negócio e o valor para os nossos acionistas, é mais apropriado que sigamos caminhos distintos”, disse, na ocasião, o presidente do grupo Fiat, Sergio Marchionne.

A Ferrari produz, atualmente, oito modelos, entre eles o 488 GTB e o 458 V8 Spider. Em 2014, a empresa lucrou € 265 milhões e teve receita de € 2,76 bilhões. (Com agências internacionais).