Ferrugem: México adota regras para importação de carga dos EUA São Paulo, 2 - Com a recente descoberta do fungo da ferrugem asiática em lavouras de nove estados dos EUA, o conselheiro de agricultura da embaixada mexicana em Washington, Froylan Gracia, disse que seu país anunciou novas regras para a importação de grão norte-americano. A partir de agora as cargas provenientes dos estados dos EUA onde casos da doença foram confirmados não poderão conter mais que 1% de "material vivo". Isso porque, diz Gracia, o fungo pode sobreviver e se espalhar nas plantas vivas misturadas aos grãos de soja, o que poderia ameaçar outras culturas mexicanas, como o feijão. O México também vai requerer que as cargas sejam pulverizadas. Gracia acredita que a medida não afetará as exportações dos EUA para o México, mas alertou que as regras podem mudar em breve depois de nova conversa entre os países. Desde 10 de novembro, a ferrugem asiática já atingiu nove estados norte-americanos: Louisiana, Mississippi, Flórida, Alabama, Arkansas, Georgia, Missouri, Carolina do Sul e Tennessee. Segundo ele, a mesma restrição foi adotada às importações de soja do Brasil quando o país detectou casos da ferrugem. Segundo Gracia, 90% da soja importada pelo México é dos EUA. As informações são da Dow Jones.