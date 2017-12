Ferrugem na soja: USDA encontra mais focos suspeitos na Louisiana São Paulo, 17 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) está realizando testes em outra amostra de planta de soja possivelmente contaminada pelo fungo que provoca a ferrugem asiática. A amostra foi recolhida em uma lavoura da Louisiana, segundo Claude Knighten, porta-voz do Serviço de Inspeção Animal e Vegetal do USDA. Na quarta-feira passada o USDA confirmou os dois primeiros focos de ferrugem no país, justamente na Louisiana. Ontem, mais três focos foram confirmados, dois no estado e mais um no Mississippi. O USDA explica que os focos foram encontrados em diferentes regiões desses estados. As informações são da Dow Jones.