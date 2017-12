Ferrugem: USDA trabalha para manter exportações dos EUA São Paulo, 3 - Um dia depois de o México anunciar que vai adotar regras para a importação de soja dos EUA por causa da descoberta do fungo da ferrugem asiática em lavouras de nove estados dos EUA, a secretária do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Anna Veneman, disse que o governo está trabalhando para evitar interrupções nas exportações de soja do país. Segundo Veneman, todos os parceiros comerciais estão sendo contatados. O primeiro caso de ferrugem foi confirmado em 10 de novembro no estado da Louisiana. As informações são da Dow Jones.