Fertilizantes: BB financiará R$ 10 mi para clientes da Heringer Brasília, 8 - O Banco do Brasil e a Fertilizantes Heringer firmaram convênio no valor de R$ 10 milhões que permitirá aos clientes da empresa financiamento na comercialização de fertilizantes e corretivos de solo. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, com a parceria, a empresa conveniada assume o custo das taxas e ou encargos financeiros no que ultrapassar a taxa estabelecida para o crédito rural, de 8,75% ao ano.