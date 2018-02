FGV: preço agrícola acumula alta de 7,8% em 12 meses Rio, 21 - De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), até a segunda prévia de junho, os preços dos produtos agrícolas no atacado acumulam queda de 2,11% no ano, mas registram elevação de 7,80% em 12 meses. Já os preços dos produtos industriais no atacado registram aumentos acumulados de 1,69% no ano e de 2,59% em 12 meses, até a segunda prévia de junho. Na análise da movimentação de preços entre os produtos no atacado, na segunda prévia junho, as altas de preço mais expressivas foram registradas em óleos combustíveis (5,40%); leite in natura (5,13%); e soja em grão (1,95%). Já as mais significativas quedas de preço, no atacado, foram apuradas em álcool etílico hidratado (-6,52%); cana-de-açúcar (-5,08%) e laranja (-11,31%). Até a segunda prévia do IGP-M de junho, o IPA acumula altas de 0,74% no ano e de 3,80% em 12 meses, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Hoje, a FGV anunciou a segunda prévia do IGP-M de junho - sendo que o IPA representa 60% do total do IGP-M. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais acumulam aumentos de 1,90% no ano e de 2,74% em 12 meses até junho. Por sua vez, os preços dos bens intermediários registram elevações de 2,42% no ano e de 2,80% em 12 meses. Já os preços das matérias-primas brutas registram queda de 3,81% no ano, mas acumulam alta de 7,31% em 12 meses, até a segunda prévia de junho.