FGV: preço agrícola no atacado acumula alta de 9,85% em 12 meses Rio, 18 - De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços dos produtos agrícolas no atacado registram queda acumulada de 2,33% no ano, mas acumulam elevação de 9,85% em 12 meses até junho, no âmbito do IGP-10. Já os preços dos produtos industriais no atacado acumulam altas de 1,78% no ano e de 2,87% em 12 meses até junho. A FGV informou ainda que, na análise dos preços por produtos, as altas mais expressivas no atacado, no IGP-10 de junho, foram registradas em óleo combustível (6,29%); leite in natura (7,15%) e soja em grão (1,67%). Já as mais expressivas quedas de preço no atacado foram verificadas em cana-de-açúcar (-7,42%); álcool etílico hidratado (-6,80%) e laranja (13,69%). Até junho, o IPA-10 acumula altas de 0,76% no ano e de 4,47% em 12 meses, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Hoje, a FGV anunciou o IGP-10 de junho, sendo que o IPA-10 representa 60% do total do IGP-10. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais no atacado apresentam avanços de 1,95% no ano e de 2,80% em 12 meses até junho. Já os preços dos bens intermediários acumulam elevações de 2,31% no ano e de 2,94% em 12 meses até junho. Por fim, os preços das matérias-primas brutas apresentam queda acumulada de 3,61% no ano, mas registram elevação de 9,94% em 12 meses, no âmbito do IGP-10.