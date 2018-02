FGV: preço agrícola sobe 0,20% na 2ª prévia do IGP-M Rio, 21 - Os preços dos produtos agrícolas no atacado subiram 0,20% na segunda prévia do IGP-M de junho, ante queda de 2,51% em igual prévia do mesmo indicador em maio. A informação foi divulgada há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado tiveram variação zero (0,00%) na segunda prévia de junho, ante elevação de 0,60% na segunda prévia do IGP-M de maio. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais apresentaram taxa negativa de 0,16% na segunda prévia de junho, ante queda de 0,14% na segunda prévia do mesmo indicador em maio. Já os preços dos bens intermediários tiveram aumento de 0,34% na segunda prévia anunciada hoje, ante elevação de 0,96% em igual prévia do mesmo indicador em maio. Por fim, os preços das matérias-primas brutas registraram queda de 0,23% na segunda prévia anunciada hoje, ante taxa negativa de 2,32% em igual prévia anunciada em maio.