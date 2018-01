Fiat dá férias coletivas a funcionários de Betim pela quarta vez no ano

BELO HORIZONTE - A Fiat Automóveis anunciou nesta quarta-feira, pela quarta vez no ano, a concessão de férias coletivas para funcionários da fábrica de Betim, na Grande Belo Horizonte. O recesso, de 20 dias, será para 3 mil dos cerca de 19 mil trabalhadores da unidade. O objetivo, conforme a montadora, é o de adequar a produção à demanda do mercado. As férias terão início do próximo dia 24.

Nas férias coletivas anteriores, anunciadas em 1 de julho, aproximadamente 12 mil funcionários foram mantidos em casa por 10 dias. Os recessos anteriores foram em março e maio, para 2 mil trabalhadores. Sempre com a justificativa de adequação da produção à demanda.

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), nos primeiros seis meses de 2015 as vendas do setor no País caíram 18,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado envolve automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Ao todo foram montados 1.276.638 unidades, contra 1.566.049 entre janeiro e julho de 2014.